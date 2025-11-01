Gold Analyse & Prognose: Moderat Positiv - Wochenausblick zum Goldpreis

Gold Prognose - Gold Analyse - Aktueller Wochenausblick 45/2025 zum Goldpreis

KEY TAKEAWAYS Das Gold Chartbild hat sich mit der laufenden Schwäche eingetrübt. Solange der Goldpreis per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, könnten sich die Rücksetzer ausweiten. Sollte auch das 23,6 - Retracement nicht halten, so könnte das Edelmetall weiter bis an die SMA50 (aktuell bei 3.834,9 US-Dollar) zurücksetzen. Wird diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen, so sollte Gold spätestens hier einen Richtungswechsel abbilden, um die Perspektiven auf der Oberseite zu erhalten.

Aktuell sehen wir eine Konsolidierungsphase für den Goldpreis. Solange sich der Goldpreis über 3.960 USD halten kann, bleibt die Gold Prognose moderat positiv. Fällt der Goldpreis unter 3.952,9 USD, drohen Rücksetzer bis 3.906,4 USD und tiefer. Unterhalb von 3.900 USD würde das Chartbild deutlich bärischer werden.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 01.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

