© Foto: adobe.stock.com

Nach dem Höllenritt haben sich Gold und Silber wieder gefangen. Legen die Edelmetalle damit womöglich bereits die Basis für die nächste spektakuläre Rallyephase? Die nächsten Tage und Wochen werden es zeigen.Silber wieder zurück im "Normalzustand"; zumindest vorerst Die beeindruckende Rallye hatte in Bezug auf Silber enormen Optimismus und Euphorie geschürt. Der Fokus der Finanzmedien richtete sich auf das Handelsgeschehen bei Silber. Die Rallye zog unter Anlegern und Investoren enorme Aufmerksamkeit auf sich. Das Ganze kumulierte in einem wilden Ritt über die 50 US-Dollar und endete schließlich in einem gewaltigen Knall. Und es knallte ob der Marktenge vor allem bei Silber gewaltig! Solche …