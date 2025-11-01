Der Lehrstuhl Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen arbeitet im Forschungsprojekt "Kreislauf.IN.NRW" mit industriellen Partnern an der Umsetzung eines ganzheitlichen Batteriezellen-Recyclings - bis hin zu Zellen mit derzeit unerreichtem Recyclinganteil. Ziel des vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten Vorhabens ist es laut der Mitteilung des PEM, die Produktion ...

