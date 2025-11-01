Canva ist vor allem wegen seiner intuitiven Bedienung beliebt. Jetzt erhält die Design-Plattform weitere KI-Funktionen, die die Erstellung von Posts, Präsentationen und Websites noch einfacher machen sollen. Das Design-Tool Canva erweitert seine KI-Funktionen. Wie Techcrunch berichtet, hat das australische Unternehmen ein eigenes Designmodell entwickelt, das Nutzer:innen auf allen Ebenen mit KI-basierten Funktionen unterstützt. Die Einsatzbereiche ...

