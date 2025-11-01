Der bisherige Recycling-Albtraum PU ist in Matratzen, Dämmstoffen und Schuhen vorhanden. Ein neues KI-Verfahren könnte die Wiederverwertung dieses Stoffes nun grundlegend verbessern. Es ist ein Durchbruch mit erheblichem Potenzial für die Kreislaufwirtschaft. Ein Team von Forscher:innen aus China hat mittels künstlicher Intelligenz ein Enzym identifiziert, das die extrem stabilen Bindungen von Polyurethan (PU) aufspalten kann. Dieser Kunststoff ist ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.