Der bisherige Recycling-Albtraum PU ist in Matratzen, Dämmstoffen und Schuhen vorhanden. Ein neues KI-Verfahren könnte die Wiederverwertung dieses Stoffes nun grundlegend verbessern. Es ist ein Durchbruch mit erheblichem Potenzial für die Kreislaufwirtschaft. Ein Team von Forscher:innen aus China hat mittels künstlicher Intelligenz ein Enzym identifiziert, das die extrem stabilen Bindungen von Polyurethan (PU) aufspalten kann. Dieser Kunststoff ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n