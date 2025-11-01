Gruselige Woche für den Dax: Von Quartalszahlen,Zinsentscheiden und einem nüchternen Gipfeltreffen!

Während die US-Indizes in der letzten Oktoberwoche zugelegt haben, hat der DAX die Woche mit einem deutlichen Minus beendet. Unter dem gesamten Oktober steht zwar ein kleines Plus, doch es fühlt sich nicht so gut an Der Chiphersteller Qualcomm hat zwei neue KI-Beschleuniger angekündigt ("AI200" und "AI250"), mit Markteinführung in 2026/2027. Damit richtet sich Qualcomm stärker auf Rechenzentrums-KI aus und greift Konkurrenten wie Nvidia direkt an. Die großen Tech-Konzerne wie Alphabet, Meta Platforms, Microsoft, Amazon und Apple haben ihre Quartalszahlen veröffentlicht - mit teils soliden Ergebnissen, aber gemischten Marktreaktionen. So wurde etwa Alphabet gefeiert, Meta und …

Den vollständigen Artikel lesen ...