Die Aktie steckt in einer Konsolidierungsphase. Das verspricht bis 19. Dezember Seitwärtsrendite. Nach monatelangem Bangen kam am vergangenen Freitag endlich die gute Nachricht: Die US-Gesundheitsbehörde hat ein neues Medikament zugelassen. Unter dem Markennamen darf der Wirkstoff nun in den USA zur Behandlung von Hitzewallungen verschrieben werden. Anleger reagierten jedoch nur verhalten - die Aktie befindet sich nach einer starken Rally im Juli ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE