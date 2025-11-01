Inflationsbedingt macht es derzeit wenig Sinn, hohe Geldsummen auf zinslosen Girokonten zu "parken". Während die Preise weiter steigen, verliert ungenutztes Guthaben real an Kaufkraft. Geldmarkt-ETFs stellen eine attraktive Alternative zum klassischen Tagesgeldkonto dar. Hier finden Sie den Tagesgeld-Vergleich 10/2025 Natürlich ist es sinnvoll, einen "Notgroschen" für unvorhergesehene Ausgaben bereitzuhalten - etwa für eine Autoreparatur oder eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
