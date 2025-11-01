© Foto: unsplash.comTrotz politischer Sorgen sieht J O Hambro großes Potenzial in Großbritannien. Unternehmenstransformationen, hohe Cashflows und steigendes US-Interesse könnten ein Comeback britischer Aktien auslösen.Trotz zahlreicher Unternehmen von Weltformat zählt Großbritannien erneut zu den am stärksten untergewichteten Aktienmärkten weltweit. Tom Matthews, Fondsmanager der UK Dynamic Strategy bei J O Hambro, kritisiert, dass solide Bilanzen, strukturelle Stärken und attraktive Bewertungen weiterhin ignoriert würden. Politische Unsicherheiten und die Sorge vor Steuererhöhungen hätten das Vertrauen der Anleger geschwächt. Der Abschlag im Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen binnenorientierten und …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE