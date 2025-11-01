Die Wirtschaftskrise in Deutschland flacht nicht ab. Während große Industriekonzerne wie Volkswagen, Bosch und Thyssenkrupp zunehmend unter Druck geraten, wird häufig übersehen, wie massiv auch der Mittelstand in Mitleidenschaft gezogen wird. Besonders die hohen Energiekosten, verursacht durch die ideologisch motivierte "grüne Transformation", zermürben Betrieb für Betrieb und treiben immer mehr Unternehmen in den wirtschaftlichen Ruin. D ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.