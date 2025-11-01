T. Rowe Price warnt vor weiter steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen. Zehnjährige Treasuries könnten in Richtung sechs Prozent steigen, da Inflation und politischer Druck auf die Federal Reserve anhalten.Der CIO Fixed Income von T. Rowe Price, Arif Husain, rechnet weiterhin mit deutlich steigenden Renditen bei zehnjährigen US-Staatsanleihen. Seiner Einschätzung nach könne die Rendite in Richtung sechs Prozent steigen. Husain verweist dabei auf drei nach wie vor intakte Haupttreiber: ein boomendes Angebot an neuen Staatsanleihen, hartnäckige Inflation sowie unattraktive Bewertungen bei Papieren mit langer Laufzeit. Husain sieht ein wachsendes Emissionsvolumen in den großen …

