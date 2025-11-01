© Foto: DallE - OpenAi

Elektrische Steckverbinder wirken unscheinbar. Doch sie stecken in Rechenzentren, Smartphones und Autos. Diese fast unbekannte Aktie lieferte +135.810 % in 34 Jahren - und zahlt Dividende. Die Hintergründe. Die meisten Menschen denken bei den großen Börsengewinnern der vergangenen Jahrzehnte an Apple, Microsoft, Nvidia oder Amazon. Ein echter Rendite-Champion kommt jedoch aus einer Branche, die kaum jemand auf dem Schirm hat: elektrische Verbindungstechnik. Der Hersteller von hochwertigen Steckverbindern und Sensoren für die Bereiche Industrie, Mobilfunk, Automotive und Raumfahrt, Amphenol, hat seit 1991 eine beinahe unglaubliche Kursentwicklung hingelegt. Am 26. November 1991 kostete die …