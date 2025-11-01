EQS-News: Kexing Biopharm / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Kexing Biopharm präsentiert globale Strategie und Kooperationsmöglichkeiten auf der CPHI Frankfurt 2025



FRANKFURT, Deutschland, 1. November 2025 /PRNewswire/ -- Vom 28. bis 30. Oktober nahm Kexing Biopharm an der CPHI Frankfurt 2025 teil, einer der weltweit einflussreichsten Pharmamessen, und präsentierte Partnern aus globalen Märkten sein zentrales Produktportfolio und internationale Kommerzialisierungslösungen. Während der Veranstaltung führte das internationale Business-Team von Kexing Biopharm produktive Gespräche mit Branchenvertretern aus mehreren Ländern. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen Themen wie Produktzulassung, Marktzugang und lokalisierte Kooperationsstrategien. Das Unternehmen präsentierte außerdem seine Kompetenzen im Bereich der gesamten pharmazeutischen Wertschöpfungskette - von Wirkstoffen bis hin zu fertigen Darreichungsformen -, die durch international konforme Qualitäts- und Regulierungssysteme unterstützt werden. Die CPHI Frankfurt ist nicht nur eine Plattform für die Präsentation von Produkten und Dienstleistungen, sondern auch eine wichtige Schnittstelle für den Informationsaustausch und die Ressourcenintegration innerhalb der Branche. Zu diesem Zweck hat unser Unternehmensteam aktiv die Stände von Wettbewerbern besucht, Termine mit Kunden vereinbart und sich mit Partnern aus der Branche über globale Trends in der Pharmaindustrie und die Dynamik der Politik auf den Überseemärkten ausgetauscht. Dadurch konnten wir wertvolle Erfahrungen sammeln, um die weitere Expansionsstrategie unseres Unternehmens im Ausland zu optimieren und gleichzeitig potenzielle Kunden zu identifizieren. In den letzten Jahren hat Kexing Biopharm seine Strategie "Globale Auswahl + Globale Abdeckung" vorangetrieben, indem es hochwertige Produkte in den Bereichen Onkologie, Autoimmunerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und Spezialtherapien identifiziert und eingeführt hat. Mit diesem plattformbasierten Internationalisierungsmodell strebt Kexing an, die Kommerzialisierung hochwertiger chinesischer Arzneimittel weltweit zu beschleunigen. Mit Blick auf die Zukunft ist Kexing Biopharm weiterhin bestrebt, seine Präsenz auf den globalen Märkten durch offene Zusammenarbeit, professionelle Betriebsabläufe und einen patientenorientierten Ansatz auszubauen und Patienten in weiteren Regionen zugängliche, hochwertige Gesundheitslösungen anzubieten. Kexing Biopharm (Aktiencode: 688136.SH) ist ein multinationales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb innovativer Medikamente unterschiedlicher Art befasst, darunter rekombinante Proteine, Antikörper sowie Zell- und Gentherapien. Kexing will durch den Aufbau modernster Technologieplattformen zur Förderung der Entwicklung neuartiger zielgerichteter Therapien und Arzneimittelabgabesysteme ungedeckte klinische Bedürfnisse in den Bereichen Onkologie, Autoimmun- und antivirale Behandlung adressieren und so einen bedeutenden und sinnvollen positiven Einfluss auf das Leben der Patienten ausüben. Durch die Verfolgung des Plattformentwicklungsmodells, das von den beiden Triebkräften "Innovation und Internationalisierung" bestimmt wird, möchte Kexing eine weltweit führende Position im Bereich hochwertiger Biopharmazeutika einnehmen und die Gesundheit von Patienten weltweit verbessern. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/kexing-biopharm-prasentiert-globale-strategie-und-kooperationsmoglichkeiten-auf-der-cphi-frankfurt-2025-302601696.html



