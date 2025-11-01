Bitwise-CIO sieht doppelten Wachstumshebel bei Solana trotz Korrektur

Der Kryptomarkt befindet sich erneut in einer Phase der Konsolidierung. Nach deutlichem Verkaufsdruck am Vortag zeigte sich eine leichte Gegenbewegung, ohne dass sich an der übergeordneten Seitwärtsstruktur etwas änderte. Solana verlor in der vergangenen Woche rund 4 Prozent und liegt auf Monatssicht etwa 15 Prozent im Minus. Trotz der Korrektur von fast 40 Prozent seit dem Jahreshoch sieht der Bitwise-CIO Matt Hougan aktuell einen besonders attraktiven Investmentcase für Solana.

Doppelte Gewinnchance durch Marktanteil-Steigerung

Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise, erklärt seine optimistische Haltung gegenüber Solana mit einem einfachen Prinzip: Die besten Krypto-Investments bieten zwei Chancen auf Gewinn. Wie bei Bitcoin sieht er auch bei Solana ein doppeltes Gewinnpotenzial, einerseits durch das Wachstum des Gesamtmarktes, andererseits durch steigende Marktanteile des Netzwerks selbst.

Bei Solana überträgt Hougan dieses Modell auf den wachsenden Markt für Stablecoins und Tokenisierung. Während Ethereum aktuell den größten Anteil hält, liegt Solana mit rund 14 Prozent des Marktvolumens von 768 Milliarden US-Dollar noch deutlich dahinter, was laut Hougan genau das attraktive Chance-Risiko-Verhältnis ausmacht. Solana verfüge über entscheidende Vorteile: hohe Geschwindigkeit, geringe Kosten, eine engagierte Entwicklerbasis und ein innovationsgetriebenes Umfeld.

Bitcoin Layer-2-Technologien als neue Konkurrenz

Bitcoin und Solana stehen für zwei grundlegend unterschiedliche Narrative im Kryptomarkt. Während Bitcoin seit jeher als digitaler Wertspeicher gilt, vergleichbar mit Gold, verkörpert Solana das Innovations- und Wachstumsthema rund um DeFi, Smart Contracts und Hochgeschwindigkeits-Transaktionen auf Layer-1-Ebene. Doch mit dem Aufstieg neuer Bitcoin-Layer-2-Technologien könnte sich dieses Kräfteverhältnis verschieben.

Wenn Bitcoin künftig ebenfalls programmierbar und DeFi-fähig wird, rückt es potenziell in direkte Konkurrenz zu Solana und anderen performanten Layer-1-Ökosystemen. Eines der Projekte, das auf diese Idee baut, ist Bitcoin Hyper. Die neue Layer-2 verfolgt das Ziel, die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit des Solana-Ökosystems mit der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks zu kombinieren. Das technische Rückgrat bildet die Solana Virtual Machine (SVM), die hohe Transaktionsraten mit geringen Latenzzeiten in eine auf Bitcoin aufbauende Umgebung überträgt.

Bitcoin Hyper Presale sammelt 25,5 Millionen Dollar

Das aktuelle Interesse spiegelt das Vertrauen wider: Bereits rund 25,5 Millionen US-Dollar flossen in den Presale von Bitcoin Hyper. Der HYPER-Token befindet sich aktuell im Presale und ist über die offizielle Bitcoin-Hyper-Website erhältlich. Unterstützt werden Zahlungen in SOL, ETH, BNB, USDT, USDC oder per Kreditkarte. Frühe Käufer profitieren von attraktiven Staking-Erträgen, derzeit etwa 47 Prozent APY.

Da der Preis schon morgen wieder steigt, bauen Anleger schnell Buchgewinne auf. Kernstück der Architektur ist die Canonical Bridge, um native BTC sicher in HYPER-BTC umzuwandeln, wodurch eine Verbindung zwischen der bewährten Bitcoin-Basis und einer dynamischeren Anwendungsschicht geschaffen wird. Das Projekt kombiniert somit die etablierte Sicherheit von Bitcoin mit der innovativen Technologie von Solana.

