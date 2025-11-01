XRP Prognose: Steht die Moonvember-Rallye bevor oder droht Crash auf 2-Dollar-Support?

Der Ripple-Kurs steht aktuell an einem entscheidenden Punkt. Nach deutlichen Verlusten in den vergangenen Wochen fragen sich viele Anleger, ob der November die erhoffte "Moonvember-Rallye" bringt oder ob der Kurs weiter abrutscht und den wichtigen 2-Dollar-Support testet.

XRP tradet aktuell um 2,5 Dollar - Wendepunkt erreicht

XRP ist im letzten Monat wieder ein gutes Stück zurückgefallen. Seit Anfang Oktober ging es um 16 % abwärts. Noch im Juli hatte der Coin ein Multi-Year-High bei 3,65 Dollar erreichen können. Es folgte eine Konsolidierungsphase um das psychologisch hochrelevante 3-Dollar-Niveau. Durch den Flash-Crash vom 10. Oktober fiel XRP jedoch deutlich weiter zurück.

Seitdem brach der Coin immer wieder auf oder sogar knapp unter den 2,4-Dollar-Support ein. Hier scheinen die Bullen nun wichtige Unterstützung gefunden zu haben, wodurch XRP heute wieder bei exakt 2,5 Dollar gehandelt wird. Das bringt die Marktkapitalisierung auf aktuell 150 Milliarden Dollar bei einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen von 3,8 Milliarden Dollar. Für eine Fortsetzung des Korrektur- und Abwärtsmomentums spricht laut Ali Martinez die Unfähigkeit von XRP, wieder über den 2,6-Dollar-Widerstand hinauszukommen.

November historisch stärkster Monat für XRP mit 88% Durchschnittsrendite

Allerdings ist der November historisch gesehen der günstigste Monat für Kryptowährungen gewesen. Über die letzten 12 Jahre konnte BTC hier eine Durchschnittsrendite von circa 40 % einfahren. Der XRP-Analyst Steph is Crypto verweist zudem darauf, dass die Durchschnittsrendite von XRP im November sogar bei 88 % liegt. Das macht den November mit großem Abstand zum besten Monat für den Ripple-Coin.

Im letzten Jahr gelang den Bullen hier sogar eine Rallye von über 280 %. Gemessen an diesem historischen Trend könnte der XRP-Preis im November also einen starken Rebound erleben. Günstig wirken könnte hier auch der Umstand, dass XRP laut dem stochastischen RSI extrem überverkauft ist. Im Verlauf der letzten 2 Jahre gab es bereits dreimal eine ähnlich überverkaufte Situation, und jedes Mal folgten stärkere Rebounds und Recovery-Rallyes. Zuträglich könnte auch das makroökonomische Umfeld wirken, da die FED gerade erst wieder einen Rate Cut um 25 Basispunkte beschlossen hat.

PEPENODE Presale sammelt über 2 Millionen Dollar ein

Der junge Coin PEPENODE ist ein spannendes Beispiel für einen Coin, der von einer solchen Kapitalrotation profitieren könnte. Im Gegensatz zu Branchengrößen wie dem Ripple-Coin ist hier noch kein Börsenlisting erfolgt. Stattdessen kann der Coin derzeit ausschließlich über die offizielle Webseite des gleichnamigen Projekts und das dort befindliche Presale-Widget im Rahmen eines Vorverkaufs erworben werden. Dabei kamen bis jetzt schon über 2 Millionen Dollar an Presale-Funding zusammen.

Immer mehr Anleger scheinen die Chance wahrnehmen zu wollen, PEPENODE vor dem ersten Börsenlisting zu einem reduzierten Kurs von 0,0011272 Dollar zu kaufen. Spannend ist, dass die im Vorverkauf erworbenen Coins im Anschluss direkt für eine jährliche Rendite von bis zu 639 % gestakt werden können. Die eigentliche Utility von PEPENODE soll jedoch darin bestehen, dass man sich mit dem Kauf der Coins für eine Teilnahme am virtuellen Mining der Kryptowährung qualifiziert. PEPENODE-Coins sollen verwendet werden können, um einen eigenen virtuellen Serverraum mit Mining-Nodes zu füllen und damit Renditen zu generieren.

