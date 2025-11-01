Krypto-Experte erzielt 4.000% Rendite: Erfolgreiche Strategie ohne Altcoin Season

Die Stimmung am Kryptomarkt bleibt angespannt. Zwar hält Bitcoin seit Monaten die psychologisch wichtige Marke von 100.000 Dollar, doch viele Anleger sind frustriert, weil sie weiterhin auf eine klassische Altcoin-Season warten und Bitcoin in ihrem Portfolio nur eine untergeordnete Rolle spielt. In früheren Zyklen sind mit Altcoins teils enorme Gewinne erzielt worden, doch diese Phase blieb bisher aus. Ein bekannter Krypto-Experte zeigt jedoch, dass hohe Renditen auch ohne Altcoin-Hype möglich sind, wenn man die richtige Strategie verfolgt.

Von 5.000 Dollar auf 200.000 Dollar durch selektive Gelegenheiten

Statt ständig zu traden, setzt der Experte von Rundumbitcoin auf selektive Gelegenheiten. Viele glauben, dass Krypto-Trading aus möglichst vielen Trades besteht, doch der Analyst macht genau das Gegenteil. Er wartet auf klare Chancen und nutzt diese dann konsequent aus. Sein Fokus liegt dabei weniger auf Charts, sondern eher auf der Nachrichtenlage und Marktpsychologie.

Sein Erfolgsrezept basiert darauf, auf seltene, dafür aber besonders aussichtsreiche Setups zu warten. Innerhalb von zwei Jahren hat er sein Kapital von 5.000 Dollar auf über 200.000 Dollar ausgebaut, was einer Rendite von fast 4.000 % entspricht. Wenn das bedeutet, nur ein bis fünf Trades im Monat zu platzieren, dann ist das völlig in Ordnung, solange das Ergebnis stimmt. Viele Anleger machen hingegen den Fehler, dauerhaft aktiv sein zu wollen, anstatt geduldig zu bleiben und auf wirklich klare Marktchancen zu warten.

Warnung vor alten Altcoins und Focus auf neue Projekte

Zudem warnt der Experte davor, auf ein Comeback derselben Altcoins zu setzen, die bereits im letzten Bullrun heiß waren. Solche Coins stehen nun unter ganz anderen Marktbedingungen. Institutionelle Investoren dominieren den Markt und schichten ihre Gewinne nicht in riskante Altcoins oder Meme Coins um. Stattdessen empfiehlt er, Altcoins nur kurzfristig zu halten, vor allem bei guten Nachrichten und Gewinne dann wieder in Bitcoin oder Ethereum umzuschichten.

Diese Strategie hat er bereits vor zwei Jahren empfohlen und bisher lag er damit richtig. Während viele Trader Verluste hinnehmen mussten, erzielte seine Skool-Community deutliche Gewinne, da man sich dort beispielsweise auf News wie Binance-Listings oder ähnlich ausschlaggebende Ereignisse konzentriert hat. Wer weiterhin nur auf alte Top 100 Coins setzt, braucht Geduld und riskiert, den nächsten großen Trend zu verpassen. Denn aktuell sind es vor allem neue Projekte, die explosionsartige Kursbewegungen liefern können, weil ihre Marktkapitalisierung noch niedrig ist.

Bitcoin Hyper Presale sammelt über 25 Millionen Dollar

Bitcoin Hyper entwickelt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin erstmals mit der Effizienz und Geschwindigkeit von Solana kombiniert. Dadurch wird es möglich, Bitcoin künftig für DeFi-Anwendungen zu nutzen, etwa für Lending, Yield Farming und Staking. Das könnte Bitcoin funktional massiv erweitern und zu einem wichtigen Wendepunkt in der Krypto-Entwicklung führen.

Der $HYPER-Token befindet sich derzeit im Vorverkauf und das Interesse ist enorm. Mehr als 25 Millionen Dollar wurden bereits investiert, noch bevor der Coin an den Börsen handelbar ist. Dadurch handelt es sich um einen der erfolgreichsten Krypto-Presales der letzten Jahre. Viele Analysten sehen in Bitcoin Hyper einen der spannendsten Altcoins dieses Zyklus und erwarten beim Launch eine starke Kursrallye. Sollte die Lösung breite Akzeptanz finden, halten Experten sogar Kurssteigerungen von weit mehr als 1.000 % für möglich.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.