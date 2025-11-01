Eric Zelikman glaubt, dass aktuelle KI-Modelle den falschen Fokus setzen. Sie könnten erst dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn sie menschliche Motivation begreifen - und selbst nachempfinden. Der KI-Forscher Eric Zelikman ist überzeugt, dass KI-Modelle deutlich erfolgreicher sein könnten, wenn sie über mehr emotionale Intelligenz verfügen würden. Dann ließe sich womöglich sogar Krebs heilen. Wie Business Insider berichtet, sammelt der Stanford-Doktorand ...

