Wer bis zum Jahresende selbst getragene Kosten für ärztliche Behandlungen und Medikamente bündelt, kann sie in vielen Fällen als außergewöhnliche Belastungen geltend machen. Welche Steuerdetails sind aber bei Gesundheitsausgaben zu beachten? Antworten auf fünf wichtige Fragen Wie funktioniert das Steuerspar-Konzept? Viele Menschen investieren über die von Krankenversicherungen abgedeckten Leistungen hinaus in ihre Gesundheit. Unter bestimmten Voraussetzungen ...

