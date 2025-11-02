Die PORR: Mit Recycling, Eigenproduktion und Digitalisierung gegen Rohstoffrisiken

Anzeige / Werbung

Weltweite Handelskonflikte und eine zunehmende Deglobalisierung stellen viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Auch bei der österreichischen PORR Group rückt die stabile Rohstoffversorgung immer stärker in den Fokus. Als international tätiges Bauunternehmen ist die PORR in hohem Maß auf funktionierende Lieferketten und verlässliche Rohstoffquellen angewiesen. Angesichts volatiler Preise und unsicherer Logistikstrukturen setzt das Unternehmen deshalb konsequent auf Risikominimierung in der Beschaffung. Eine Schlüsselrolle übernehmen dabei Tochtergesellschaften, die auf die Produktion, Aufbereitung und das Recycling von Baustoffen spezialisiert sind.

Ein wichtiger Baustein ist dabei die PORR Umwelttechnik. Sie bietet Recyclinglösungen an, mit denen sich der Einsatz von Primärrohstoffen deutlich verringern lässt. Dies stärkt nicht nur die Rohstoffunabhängigkeit, sondern unterstützt auch die Nachhaltigkeitsziele der PORR. Gerade bei innerstädtischen Bauprojekten, bei denen große Mengen an Abbruchmaterialien anfallen, gewinnt das Recycling an Bedeutung. Diese Materialien, darunter Betonbruch, Ziegel und Asphalt, werden in firmeneigenen Recyclingzentren aufbereitet und erneut verwendet. Damit fördert die PORR aktiv die Kreislaufwirtschaft im Bauwesen.

Stärkung der Eigenproduktion als Alternative zur Marktbeschaffung

Neben Recycling setzt die PORR verstärkt auf die Eigenproduktion von mineralischen Rohstoffen wie Asphalt und Kies. Diese Materialien werden in firmeneigenen Anlagen in Österreich und Deutschland hergestellt, was sich positiv auf die Versorgungssicherheit und Kostenstruktur auswirkt.

Ein strategischer Schritt war hierbei die Übernahme der österreichischen Pannonia Gruppe im Februar 2024. Damit verstärkte die PORR ihre Kompetenzen in den Bereichen Kiesgewinnung, Rohstoffaufbereitung, Erdbau und Deponiebetrieb. Die Akquisition sichert nicht nur langfristig die Rohstoffversorgung in Ostösterreich, sondern reduziert auch die Abhängigkeit von externen Lieferanten. So entsteht eine vertikale Integration entlang der Wertschöpfungskette. Gleichzeitig erweiterte die PORR mit der Pannonia Gruppe ihre Kapazitäten im Bereich hochwertiger Sekundärrohstoffe und nutzt deren Logistiklösungen für Schüttguttransporte.

Ein zentrales Material im Straßenbau ist Asphalt - ein Produkt mit stark schwankenden Preisen. Durch eigene Produktionskapazitäten bleibt die PORR flexibel und kann individuell auf Projektanforderungen reagieren. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Asphaltmischungen mit erhöhtem Recyclinganteil, um sowohl Kosten zu senken als auch CO2-Emissionen zu reduzieren.

Digitale Lösungen optimieren Rohstoffmanagement

Auch im digitalen Bereich setzt die PORR auf Innovation. Digitale Plattformen wie Sequello sollen helfen, verfügbare Ressourcen effizient zu steuern und den Einsatz von Recyclingmaterialien gezielt zu erhöhen. Die Plattform ermöglicht eine Echtzeitüberwachung von Lieferungen und Materialbeständen, sodass Engpässe frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Zudem erlaubt sie eine softwaregestützte Lieferantenbewertung nach Zuverlässigkeit, Preisverlauf und Umweltstandards.

Forschung als Impulsgeber für nachhaltiges Wachstum

Parallel engagiert sich die PORR in zukunftsweisenden Forschungsprojekten. Dazu zählen beispielsweise UP!crete, das sich mit der Verbesserung von Recycling-Gesteinskörnungen beschäftigt, oder BitKOIN, mit dem eine optimale Kreislaufführung von Mineralwollabfällen angestrebt wird. Beide Projekte sollen den Einsatz von Sekundärrohstoffen erhöhen und somit die Importabhängigkeit weiter senken.

Diese Maßnahmen sind fest in der Konzernstrategie Intelligentes Wachstum mit Green and Lean verankert. Damit verfolgt die PORR Group einen klaren Kurs: wirtschaftliches Wachstum mit ökologischer Verantwortung zu verbinden - und gleichzeitig die Rohstoffversorgung nachhaltig abzusichern.

