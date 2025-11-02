Gold liegt wieder im Trend - doch welche Münzen sind bei deutschen Anlegern wirklich gefragt? Eine neue Auswertung zeigt, welche drei Klassiker aktuell den Markt dominieren. Besonders eine Münze bleibt seit Jahren unangefochten an der Spitze. Gold hat seit Jahresanfang kräftig zugelegt und könnte laut der Meinung einiger Analysten sogar noch weiter steigen (mehr dazu hier). Dementsprechend möchten immer mehr Menschen auch in Deutschland in Gold investieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE