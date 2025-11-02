© Foto: Arne Dedert/dpa

Auch bei Lagerlogistik und Automatisierung krempelt die Künstliche Intelligenz vieles um. Der Frankfurter Gabelstapler-Konzern Kion bringt sich dafür bereits in Stellung. Für die Aktie läuft es aktuell richtig gut.Kion konkretisierte die Jahresprognose: Beim Umsatz rechnet der Konzern nun mit 11,1 bis 11,4?Milliarden?Euro (zuvor: 10,9 bis 11,7 Milliarden?Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) soll zwischen 760 und 820?Millionen?Euro liegen - etwas enger gefasst und im Mittel leicht unter Markterwartung. Die Rendite auf das gebundene Kapital (ROCE) wird nun mit 7,4 bis 8,0? Prozent prognostiziert. Im margenstarken Automationssegment sieht KION jedoch über den Erwartungen liegende …