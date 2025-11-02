DAX: Den Bullen fehlt die Kraft! Die aktuelle DAX-Analyse

DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 45 - 2025) - DAX Aktuell

Die wichtigsten Punkte Die Tageskerzen der letzten Tage zeigen an, dass es den Bullen an Kraft fehlt, die Bären sich aber aktuell auch (noch) nicht durchsetzen können.

Die Tagesranges lagen, bis Mittwoch und am Freitag unter der 200 Punkte-Marke. Das Chartbild hat aktuell noch einen leicht bullischen Ton, allerdings müssen die Bullen zu Wochenbeginn performen. Es gilt den DAX per Tagesschluss unbedingt über der SMA50 zu halten. Gelingt dies, so sind die Bullen gefordert, den Index wieder aufwärts an die SMA20 zu schieben. An dieser Durchschnittslinie ist der DAX in den letzten Handelstagen immer wieder gescheitert... Versagen die Bullen aber, so hätten die Bären die Möglichkeit, den Index zunächst per Tagesschluss unter die SMA50 zu drücken. Die Bären hätten dann Vorteile, wenn es ihnen gelingt, den DAX weiter abwärtszudrücken, sodass der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verloren geht.

- DAX WKN (Kassa): 846900 - ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX - DAX CFD : DE40cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 02.11.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading - DAX Handelsideen - DAX Prognose - Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

