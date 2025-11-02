Iondrive: Ein Megamarkt formt sich - Wie Start-up Iondrive und etablierte Player wie Umicore den Batterie-Recycling-Boom für Anleger zugänglich machen

Anzeige / Werbung

Die Wiederverwertung ausgedienter Akkus wird zunehmend zum strategischen Bindeglied zwischen Elektromobilität, Rohstoffsicherung und Nachhaltigkeit. Das australische Start-up Iondrive Ltd (WKN A3XYZ1, ISIN AU000A3XYZ12) steht dabei exemplarisch für eine neue Generation von Recyclingtechnologien. Denn das Unternehmen entwickelt Verfahren zur Rückgewinnung kritischer Metalle aus Lithium-Ionen-Batterien und bereitet sich derzeit auf die internationale Kommerzialisierung vor.

Hohe Rückgewinnungsquote als Technologievorteil

Der globale Markt für Batterierecycling befindet sich im Aufbruch, und in den USA hat die Kreislaufwirtschaft im Bereich Batterien in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Prognosen zufolge könnte das Marktvolumen bis 2032 auf rund 56 Milliarden US-Dollar steigen. Diese Entwicklung wird durch den Ausbau der Elektromobilität, strengere Umweltvorgaben und den steigenden Druck auf die Rohstoffversorgung beschleunigt.

Hier setzt Iondrive mit seiner Technologieplattform Deep Eutectic Solvents (DES) an. Dieses Verfahren ermöglicht eine selektive Auflösung der sogenannten Black Mass - also des aufbereiteten Materials aus gebrauchten Akkus bei niedrigen Temperaturen und geringem Energieeinsatz. In Tests wurden Rückgewinnungsraten von nahezu 100 Prozent für Nickel, rund 98 Prozent für Kobalt und Mangan sowie bis zu 89 Prozent für Lithium erzielt. Damit positioniert sich das Unternehmen mit Blick auf Effizienz und Nachhaltigkeit als technologisch fortschrittlich.

Wettbewerber wie Umicore SA im Markt aktiv

Iondrive fokussiert sich strategisch auf drei Marktsegmente: Batterierecycling, Elektronikaltmaterial (E-Waste) sowie die Aufbereitung von Zwischenprodukten für die Zellproduktion. Das Geschäftsmodell umfasst Lizenzierungen, Produktion und Partnerschaften in Märkten wie Europa und den USA. Zur Finanzierung des Wachstums hat Iondrive Mittel für eine Pilotanlage eingeworben, die als Grundlage für die Skalierung dienen soll. Auch der belgische Konzern Umicore SA (WKN A2ASVQ, ISIN BE0003481342) ist in diesem Bereich aktiv und zeigt, dass sich ein frühzeitiger Fokus auf Recycling und Batteriematerialien in Marktanteile umwandeln kann.

Batterierecycling entwickelt sich zu einer zentralen Säule der Rohstoff- und Energiewende. Unternehmen wie Iondrive und Umicore stehen dabei beispielhaft für die Dynamik einer Branche, die sich von einer Nische zu einem wichtigen Bestandteil nachhaltiger Industrieprozesse entwickeln könnte.

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

