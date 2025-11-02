© Foto: adobe.stock.com

Nach den heftigen Verwerfungen bei Gold hat sich der Staub zunächst wieder etwas gelegt. Die zentrale Frage lautet: Geht die Korrektur in die nächste Runde oder dreht der Goldpreis wieder nach oben ab?Goldpreis fällt unter die 4.000er Marke und startet Comeback Die Wucht des Abverkaufs zwang den Goldpreis zwischenzeitlich unter die wichtige Marke von 4.000 US-Dollar. Mit dem Unterschreiten der 4.000er Marke begann die erste wirklich heikle Phase der Goldpreiskorrektur, bestand doch das Risiko, dass sich eine weitere Dynamik in Richtung 3.430 US-Dollar entwickeln würde. Insofern war es eminent wichtig, dass sich der Goldpreis im Bereich von 3.900 US-Dollar fing und zu einer Gegenbewegung …