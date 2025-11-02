Die Nokia-Aktie legte in den letzten Tagen und Wochen einen wilden Ritt hin. Einer knackigen Zwischenrallye folgten Gewinnmitnahmen. Der Höhenflug endete so abrupt. Wie weit kann das nun nach unten gehen?Nokia nach Höhenflug massiv unter Druck Zwei zentrale Ereignisse machten der Nokia-Aktie zuletzt Beine - die Veröffentlichung der Q3-Daten und der Einstieg von Nvidia bei Nokia. Bleiben wir zunächst bei den Zahlen, die gar nicht so schlecht ...

