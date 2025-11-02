Stuttgart (ots) -Es ist mit 1 zu 250.000 die größte Chance des Jahres bei einer Lotterie von Lotto Baden-Württemberg Millionärin oder Millionär zu werden: Am Montag, 3. November, startet der Verkauf der Silvester-Millionen. Erstmalig werden bei der beliebten Jahresendlotterie zwölf Spitzengewinne in Höhe von einer Million Euro verlost. In diesem Jahr stehen insgesamt drei Millionen Lose zur Verfügung, die exklusiv bei Lotto BW erhältlich sind.Als Millionärin oder Millionär ins neue Jahr starten? Möglich ist das mit den Silvester-Millionen von Lotto BW. Am 31. Dezember 2025 werden zwölf Glückspilze aus dem Südwesten um eine Million Euro reicher sein, komplett steuerfrei. Außerdem warten 12 x 100.000 Euro sowie weitere Gewinne im Gesamtwert von insgesamt 4,8 Millionen Euro auf die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer.Die Silvester-Millionen sind zur festen Tradition in Baden-Württemberg geworden. Seit 15 Jahren wird die Lotterie veranstaltet und begleitet den Jahreswechsel im Land mit besonderen Glücksmomenten. Insgesamt 76 Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger konnten sich seit der Premieren-Ziehung 2010 über Gewinne in Millionenhöhe freuen.Die Auflage der Lose wurde aufgrund der großen Beliebtheit in diesem Jahr auf drei Millionen Stück erhöht. Damit wird es 2025 erstmals zwölf neue Millionärinnen bzw. Millionäre am Silvestertag geben. Ein Los für die Silvester-Millionen kostet zehn Euro und ist in allen Lotto BW-Annahmestellen erhältlich. Außerdem ist die Lotterie auch im Internet unter lotto-bw.de und über die offizielle Lotto BW-App spielbar.Das Spielprinzip der Silvester-Millionen ist einfach: Aus dem Zahlenbereich 0000001 bis 3000000 wird nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt, mit der die Tipperin oder der Tipper an der Lotterie teilnimmt. Jede Losnummer wird nur einmal vergeben. Sind alle Ziffernfolgen gespielt, ist die Lotterie ausverkauft. Die Ziehung findet am Mittwoch, 31. Dezember, unter notarieller Aufsicht in der Lotto BW-Zentrale in Stuttgart statt. Alle Losnummern, auf die ein Gewinn entfallen ist, veröffentlicht Lotto BW an Silvester unter lotto-bw.de.Pressekontakt:Viktoria KesperUnternehmenssprecherinTelefon: 0711/81000-117E-Mail: presse@lotto-bw.deOriginal-Content von: Lotto Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110923/6149668