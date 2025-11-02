Dieser Exchange Traded Fund bildet die Wertentwicklung von 50 Top-Unternehmen ab, die an den Börsen Südafrikas, Kenias, Marokkos und Ägyptens notieren. In Afrika machten Investoren in den vergangenen Jahren einen Bogen. Engagements in den Industrienationen oder großen Schwellenländern wie Indien oder Brasilien erwiesen sich als wesentlich attraktiver. Nun aber lockt der Kontinent Anleger nicht nur mit hohen Rohstoffpreisen, sondern auch mit niedrigen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.