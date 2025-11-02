Steigende Studienkosten und fehlende Einstiegsmöglichkeiten setzen Absolvent:innen in den USA zunehmend unter Druck. Immer mehr junge Menschen entscheiden sich daher für handwerkliche und praktische Berufe. In den USA steckt die Gen Z in einer ernstzunehmenden beruflichen Krise. Gut bezahlte Einstiegsjobs werden immer seltener, während die Studiengebühren weiter rasant ansteigen. Wie Fortune berichtet, entscheiden sich deshalb immer mehr junge Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n