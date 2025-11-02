Warum softwaregesteuerte Flash-Speichersysteme die Nutzung von Daten als Ressource für KI und Cloud deutlich verbessern - und wie Anleger in die künftige Speicherarchitektur investieren können. Der Aktienkurs von Pure Storage erreichte jüngst ein neues Allzeithoch. Die Technologie der Firma aus San José hat das Potenzial, die Speicherung und Nutzung von Daten in den Rechenzentren von Unternehmen und der größten Cloud-Dienstleister, der sogenannten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.