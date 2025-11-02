Sein vorletztes Quartal als Chef der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway hat Investment-Guru Warren Buffett mit einem satten Plus abgeschlossen. Der Cashberg wächst derweil auf eine neue Rekordhöhe. Über das Warum rätseln selbst Expert:innen. Ende 2025 wird Warren Buffett eine über sechs Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte beenden, die ihm den Titel "Orakel von Omaha" einbrachte. Buffett ist es gelungen, aus dem Zusammenschluss zweier Textilfirmen ...

