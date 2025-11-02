Sechs Monate Gewinne...: Wochenrückblick KW 44-2025: Sechs Monate Rückenwind - trotz Datenflaute und Zentralbank-Zäsur!

Anzeige / Werbung

Eine dicht gepackte Woche mit Trump-Xi-Treffen in Sicht, vollen Earnings-Kalendern und Zentralbanksitzungen - und doch hielten sich die Indizes erstaunlich ruhig.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Wall Street schloss dank starker Tech-Ergebnisse erneut im Plus und verbuchte damit den sechsten Gewinnmonat in Folge. Europa gab zum Wochenschluss leicht nach.

Geldpolitik: Fed liefert - aber dämpft die Fantasie!

Die Federal Reserve senkte wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte und beendet die Bilanzreduktion zum 1. Dezember. Gleichzeitig bremste Jerome Powell allzu kühne Hoffnungen: Eine weitere Senkung im Dezember sei "keineswegs ausgemacht". Prompt zogen die Renditen an, die US-10-Jahresrendite stieg um rund 10 Basispunkte auf ~4,1%.

Besonderheit der vergangenen Woche: Wegen des anhaltenden US-Shutdowns fehlen breite Makrodaten - die (verzögert) veröffentlichten September-Inflationszahlen lagen im Rahmen der Erwartungen, was den Rekordlauf an der Wall Street zusätzlich stützte.In der Eurozone überraschte das BIP positiv (u.a. dank Exporten); die EZB beließ die Zinsen folgerichtig unverändert.

Rohstoffe: Kupfer mit Knappheitsprämie, Gold ringt um die 4.000er-Marke!

Kupfer (LME 3M) tastete sich an ~11.000 USD/t heran. Der Aufwärtstrend bleibt intakt, getrieben von Angebotssorgen (rückläufige Produktion bei mehreren großen Minen) und strukturellem Bedarf.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold konsolidierte und pendelte um die symbolische Marke von 4.000,- USD/oz. Trotz der Wochenabgabe steht YTD weiter ein Plus von >50% zu Buche - getragen von ETF-Zuflüssen und Zentralbankkäufen. Kurzfristig belasten allerdings der festere Dollar und der gedämpfte Ausblick auf weitere Fed-Cuts.

Politik & Handel: Gespräch statt Eskalation?

Im Vorfeld des Treffens zwischen Xi Jinping und Donald Trump richtet sich der Blick wieder stärker auf die Handelsagenda. Der Markt setzt auf Deeskalation - doch nach Monaten wechselnder Schlagzeilen bleibt das Enttäuschungsrisiko präsent.

Ausblick und Fazit: Zahlenflut trotz Shutdown!

Der Oktober endete für Aktien freundlich - USA bereits den 6., Europa den 4. Monat in Serie. Nächste Woche bleibt der Makro-Fahrplan wegen des Shutdowns unsicher; viele US-Indikatoren fehlen weiter. Umso mehr Gewicht tragen die Quartalsberichte. In den USA öffnen beispielsweise Palantir, AMD, McDonald's und Airbnb ihre Bücher. In Europa BP, Novo Nordisk, AstraZeneca, Rheinmetall, Zürich Insurance und Engie.

Zudem entscheiden zwei Notenbanken: Australien und Großbritannien dürften ihre Leitzinsen unverändert lassen, da beide mit steigender Inflation zu kämpfen haben.

Sechs Monate Kursgewinne in den USA - und doch bleibt es ein Balanceakt zwischen Zinserleichterung, Earnings-Qualität und Handelssignalen. Wer selektiv bleibt und Guidance genau liest, hat die Nase vorn. Die Nase weiterhin vorn sollten auch die Rohstoff-Investoren haben, wie Sie in unserem folgenden Wochenrückblick nachlesen können.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, tradingeconomics.com Bildquellen: onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

