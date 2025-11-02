Die Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 hat KI massentauglich gemacht. Trotzdem steckt das Unternehmen dahinter noch immer tief in den roten Zahlen. Der OpenAI-Chef bleibt gelassen. Obwohl die KI-Produkte von OpenAI weltweit von Millionen Menschen genutzt werden, ist das Unternehmen noch immer nicht profitabel. Tatsächlich schreibt es laut dem aktuellen Quartalsbericht des Investors Microsoft sogar Verluste in Milliardenhöhe. Große Verluste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n