Die Ladeinfrastruktur in Deutschland wächst, allein der Netzausbau hinkt hinterher. Stefan Hahn von ELMI Power hat dafür eine Lösung: Im Podcast erklärt er, wie Batterie-gestützte Ladestationen die E-Mobilität voranbringen - technisch, wirtschaftlich und strategisch. Ein Gespräch über Sektorenkopplung, Netzengpässe und neue Geschäftsmodelle. ++ Diesen Pod finden Sie auch bei Spotify, Apple, Amazon Music und YouTube. ++Als electrive-Chefredakteur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
