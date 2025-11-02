Apple kam in Fahrt - und wir waren rechtzeitig dabei: Mit dem Call-Optionsschein MB995H auf die Apple-Aktie erzielten wir +290 %. Ausschlaggebend waren frische Impulse direkt vom Konzern: starke Quartalszahlen, kräftige iPhone-Verkäufe und ein Dienstleistungsgeschäft auf Rekordniveau. Dazu kam ein zuversichtlicher Ausblick auf das Weihnachtsquartal - genau die Mischung, die Anlegern Vertrauen gibt und Kursbewegungen beschleunigt. Unser Ansatz ist dabei bewusst geradlinig. Wir verfolgen die Nachrichtenlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research