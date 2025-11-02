Trotz enttäuschender Quartalszahlen und gesenkter Jahresziele legte die Aktie von Aixtron zum Wochenschluss deutlich zu. Anleger setzen auf einen Turnaround im Geschäft mit Leistungselektronik, doch der Optimismus birgt Risiken.Quartalszahlen enttäuschen - Anleger dennoch optimistisch Im dritten Quartal erzielte Aixtron einen Auftragseingang von rund 124 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 143 Millionen Euro. Der Umsatz fiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
