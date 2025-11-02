EQS-News: NEXTHINK / Schlagwort(e): Finanzierung

Vista Equity Partners übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Nexthink und bewertet das Unternehmen mit rund 3 Milliarden US-Dollar



02.11.2025 / 20:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Strategische Investition soll die Innovation von Nexthink beschleunigen und eine neue Ära der KI-gestützten, agentenbasierten Digital Employee Experience (DEX, digitales Mitarbeitererlebnis) einläuten BOSTON, 2. November 2025 /PRNewswire/ -- Nexthink, ein Pionier und Marktführer im Bereich Digital Employee Experience (DEX) Management, gab heute eine endgültige Vereinbarung über eine Mehrheitsbeteiligung durch Vista Equity Partners ("Vista") bekannt, einem weltweit führenden Technologieinvestor, der sich auf Unternehmenssoftware spezialisiert hat. Diese strategische Investition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Nexthink und der gesamte DEX-Bereich eine außergewöhnliche Dynamik erleben, die durch das Aufkommen von agentenbasierter IT für Mitarbeiter und Unternehmen vorangetrieben wird, welche traditionelle Ansätze für IT-Management und Unternehmensproduktivität neu definiert. Gründer und CEO Pedro Bados wird zusammen mit dem Führungsteam von Nexthink auch weiterhin die nächste Wachstumsphase des Unternehmens leiten. "Vista ist der Goldstandard für Software-Investitionen und operative Exzellenz", sagte Pedro Bados, CEO und Mitbegründer von Nexthink. "Ihr strategisches Netzwerk und ihr fundiertes Fachwissen sind von unschätzbarem Wert, wenn wir die nächste Stufe erreichen wollen. Heute vertrauen mehr als 25 Millionen Mitarbeiter weltweit auf Nexthink, um ihr volles Potenzial durch Technologie auszuschöpfen. Unsere oberste Priorität bleibt es, Innovationen voranzutreiben und unseren Kunden und Partnern einen noch größeren Mehrwert zu bieten." Durch die kontinuierliche Analyse von Milliarden von Echtzeit-Signalen über Geräte, Anwendungen und Netzwerke hinweg bietet Nexthink Unternehmen einen umfassenden Echtzeit-Überblick über die Technologie-Performance im gesamten Unternehmen. Dank seiner generativen und agentenbasierten KI-Fähigkeiten können IT-Teams Bedürfnisse vorhersagen, Probleme proaktiv identifizieren und lösen sowie Verbesserungen in großem Maßstab automatisieren. Das Ergebnis sind eine schnellere Problemlösung, ein stärkeres Engagement und eine besser vernetzte und produktivere Belegschaft. "Da die Arbeit zunehmend digitalisiert und verteilt wird, stehen Unternehmen unter zunehmendem Druck, ihren Mitarbeitern nahtlose, leistungsstarke Technologieerfahrungen zu bieten", sagte Michael Fosnaugh, Co-Leiter des Flagship Fund von Vista und Senior Managing Director. "Die DEX-Plattform von Nexthink ermöglicht die Echtzeit-Erkennung und -Lösung von IT-Problemen und versetzt Unternehmen so in die Lage, ihre Produktivität und das Engagement ihrer Mitarbeiter proaktiv aufrechtzuerhalten." "Durch die Kombination von tiefgreifenden Analysen, Automatisierung und einer modernen Datenarchitektur definiert Nexthink neu, wie Unternehmen ihre zentralen IT-Abläufe verwalten, und ermöglicht es den Mitarbeitern gleichzeitig, das Beste aus den digitalen Plattformen herauszuholen, die sie täglich nutzen", so Rod Aliabadi, Managing Director bei Vista. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Nexthink, das weiterhin die Expansion des DEX-Marktes anführt, einem attraktiven Segment mit starken KI-Treibern und bedeutendem langfristigen Potenzial." Die Transaktion stärkt die Position von Nexthink als eines der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmen für Unternehmenssoftware weltweit, das mehr als 1.500 Unternehmenskunden und 25 Millionen Mitarbeiter weltweit bedient. Qatalyst Partners fungierte als Finanzberater für Nexthink. Ropes & Gray LLP war der Rechtsberater von Nexthink. Kirkland & Ellis LLP fungierte als Rechtsberater von Vista Equity Partners. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen. Informationen zu Nexthink

Nexthink ist der führende Anbieter von Software für das digitale Mitarbeitererlebnis. Das Unternehmen bietet IT-Führungskräften beispiellose Einblicke, mit denen sie Probleme, die sich auf Mitarbeiter an jedem Standort, mit jeder Anwendung oder jedem Netzwerk auswirken, erkennen, diagnostizieren und beheben können, bevor die Mitarbeiter das Problem bemerken. Durch agentenbasierte KI und innovative Lösungen ermöglicht Nexthink Tausenden von Kunden, Millionen von Mitarbeitern ein besseres digitales Erlebnis und eine höhere Produktivität zu bieten. Nexthink hat seinen Hauptsitz in Lausanne (Schweiz) und Boston (Massachusetts) und verfügt über 9 Niederlassungen weltweit. Informationen zu Vista Equity Partners

Vista ist ein globaler Technologieinvestor, der sich auf Unternehmenssoftware spezialisiert hat. Die Strategien von Vista für den privaten Markt zielen darauf ab, differenzierte Renditen durch einen proprietären und systematischen Ansatz zur Wertschöpfung zu erzielen, der im Laufe von 25 Jahren und mehr als 600 Transaktionen entwickelt und verfeinert wurde. Heute verwaltet Vista ein diversifiziertes Portfolio von Softwareunternehmen, die Millionen von Kunden weltweit geschäftskritische Lösungen anbieten. Zum 30. Juni 2025 verwaltete Vista ein Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie auf vistaequitypartners.com . Folgen Sie Vista auf LinkedIn @Vista Equity Partners und auf X @Vista_Equity View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/vista-equity-partners-ubernimmt-mehrheitsbeteiligung-an-nexthink-und-bewertet-das-unternehmen-mit-rund-3-milliarden-us-dollar-302601868.html



02.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News