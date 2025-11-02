© Foto: Wavebreak Media LTD - Freepik

Der US-Pharmakonzern Bristol-Myers Squibb hat am Donnerstag starke Quartalszahlen vorgelegt. Unternehmensbewertung und Dividendenrendite deuten auf "Deep Value" hin. Die Konzentrationsrisiken nehmen zu - Fehlpreisungen sind die Folge Der anhaltende KI-Boom hat die Bewertung des US-Aktienmarktes auf den höchsten (Buffett-Indikator) beziehungsweise zweithöchsten Stand (Shiller-KGV) der modernen Finanzgeschichte getrieben. Noch nie ist die Konzentration von Vermögenswerten auf einige wenige Aktien so hoch gewesen wie jetzt. Das führt zu kuriosen Handelstagen wie dem Dienstag: An dem war die Marktbreite so gering wie noch niemals zuvor: 80 Prozent der im S&P 500 notierten Basiswerte handelten …