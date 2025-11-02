Die US-Börsen eilen von Rekord zu Rekord - doch nicht professionelle Investoren, sondern Privatanleger treiben die Kurse. Stefan Riße von Acatis Investment, spricht bei wallstreetONLINE TV über die Gefahren,Viele Anleger seien erst seit der Corona-Zeit an der Börse aktiv, kennen keinen echten Crash und kaufen bei jedem Rücksetzer beherzt zu, erklärt Stefan Riße im Interview mit wO TV. Diese Dip-Käufer sorgen dafür, dass selbst kleinere Korrekturen sofort wieder aufgefangen werden. Die Folge: Eine Konsumspirale, bei der Kursgewinne den privaten Konsum befeuern - insbesondere in den USA, wo über die Hälfte des Aktienmarkts in privater Hand ist und ein erheblicher Teil des Wohlstands aus …