Nach Privacy-Coin-Boom durch Vitalik Buterin empfiehlt er nun diesen Coin

Manchmal ist es mit den Tipps des Ethereum-Mitbegründers Vitalik Buterin ein wenig wie mit der Frage, ob zuerst das Ei oder das Huhn da war. Jedoch spielt es weniger eine Rolle, ob er das Interesse an den Privacy-Coins erst wieder entfacht, oder nur auf einen wichtigen Trend verwiesen hat, der ihm aufgefallen ist und der sich aufgrund der Vorteile auch ohne ihn verbreitet hätte. Inzwischen wurde von ihm ein weiteres Projekt hervorgehoben, welches allein seitdem innerhalb von 2 Tagen um 162 % in die Höhe schoss und noch immer 116 % im Plus steht. Erfahren Sie hier jetzt mehr über die Chance.

Das ist ZKsync und unterscheidet es von anderen ETH-L2s

Das neueste von Vitalik empfohlene Projekt ist die Ethereum-Layer-2 ZKsync, welches die Technologie Zero-Knowledge-Rollups für die Skalierung verwendet. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass sie sensiblen Daten ohne deren Preisgabe verifizieren kann. Allerdings wird somit nur für Effizienz und Sicherheit, jedoch nicht für Anonymität gesorgt.

Genau genommen bündelt die Layer-2 viele Transaktionen off-chain und speichert diese dann mit einem kryptografischen ZK-Beweis auf der Ethereum-Basischain. Auf diese Weise erreicht die Skalierungslösung eine höhere Geschwindigkeit und niedrigere Gebühren, während sie darauf abzielt, von der Sicherheit von Ethereum über den Roll-up zu profitieren.

The convergence between traditional finance and crypto is accelerating, with @zksync leading the way. pic.twitter.com/TDBYnxrWsj - ZKsync (@zksync) November 2, 2025

ZKsync unterscheidet sich mit seinen ZK-Roll-ups von anderen Ethereum-Layer-2s wie Arbitrum und Optimism, welche stattdessen Optimistic Rollups verwenden, die automatisch von korrekten Daten ausgehen, bis ein Fehler nachgewiesen wurde. Deswegen konnte sie sich vermutlich auch im Bereich der Tokenisierung so durchsetzen.

Im Gegensatz dazu können die ZK-Rollups die Gültigkeit schon vor der Veröffentlichung mit einem Beweis verifizieren, sodass auch eine schnellere Finalität und höhere Sicherheit erreicht werden, da die Challenge-Periode entfällt.

Jetzt in ZKsync investieren und Gebühren sparen!

Weitere Besonderheiten von ZKsync und warum Vitalik das Projekt empfiehlt

Darüber hinaus stellt ZKsync eher ein Netzwerk von Chains dar, welches verschiedene Module benutzt wie den ZK Stack und Elastic Chains, wobei mit Letzteren eigene Blockchains über Plug-and-Play-Komponenten entwickelt werden können.

Ebenso befinden sich Hyperbridges in der Planung, welche die verschiedenen ZKsync-basierten Chains verbinden, wobei dafür nicht traditionelle Bridges verwendet werden müssen, welche die Nutzererfahrung beeinträchtigen. Anstelle isolierter Inseln nutzen sie gemeinsam die Liquidität. Somit kann der Fragmentierung der ETH-L2s entgegengewirkt werden.

What's actually going on with $ZK, do you know?



Entire @ZKsync timeline right now is reposts from Vitalik and a wave of L2 builders suddenly talking about it.



Within 24 hours, token is up +80%.



People are saying it's because of the new update but that update dropped days ago… pic.twitter.com/OqtfnsHPWZ - Broke Doomer (@im_BrokeDoomer) November 2, 2025

Kürzlich wurde von ZKsync das neue Upgrade Atlas angekündigt, mit dem das Netzwerk laut Aussagen der Entwickler mehr als 15.000 Transaktionen pro Sekunde, eine Finalität von rund 1 Sekunde und Gebühren von annähernd Null erreicht.

Zudem werden dadurch die Layer-2-Lösungen direkt mit Hauptliquidität von Ethereum verbunden. Durch dieses Upgrade hebt es sich von anderen ETH-L2s ab, welche noch nicht so weit sind oder andere Kompromisse dafür eingehen. Deswegen sei die Arbeit von ZKsync laut Vitalik auch unter Kryptoinvestoren unterbewertet.

Jetzt frühzeitig in ZKsync investieren!

