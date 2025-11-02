Experte warnt: Neue Finanz-Blockchain könnte XRP überflüssig machen

Die Stimmung am Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenende hin stabiler, mit Bitcoin wieder über der 110.000 US-Dollar Marke. Im Gegensatz dazu bleibt XRP schwach und verzeichnet auf Wochenbasis einen Rückgang von rund 3,5 Prozent. Der Marktpreis verweilt um 2,50 US-Dollar mit kaum frischen Nachfrageimpulsen. Über vier Wochen betrachtet steht sogar ein Minus von etwa 20 Prozent. In dieses Umfeld platziert ein Experte nun eine drastische Warnung zur Zukunft von Ripple und XRP.

Private Finanz-Blockchains als ernsthafte Konkurrenz

Der Kern der Warnung von MartyParty bezieht sich auf ein Zukunftsszenario, in dem Ripple und XRP keinen klaren Unique Selling Point mehr besitzen. Hintergrund ist die Entwicklung von Arc, einer eigenen hochperformanten Blockchain vom USDC-Emittenten Circle, die speziell für globale Finanzanwendungen optimiert wird. Entscheidend dabei ist der Kreis an Partnern: Visa, BlackRock, Goldman Sachs, HSBC, Coinbase, AWS und weitere Schwergewichte.

Wenn genau diese Player in Zukunft Tokenisierung, Settlement und internationale Zahlungsströme auf Arc abwickeln, entsteht ein direktes Konkurrenzangebot zu Ripples Angebot. Ripple argumentierte über Jahre, dass institutionelle Zahlungsabwicklung über eigene Netzwerk-Layer effizienter wird, mit optionaler Privacy, US-Dollar-Fee-Struktur, hoher Geschwindigkeit und regulatorischer Nähe. Wenn Arc genau diese Merkmale in Kooperation mit Top-Finanzinstituten abbildet, könnte der Netzwerk-Effekt großer Finanzkonzerne die Nachfrage nach XRP verdrängen.

XRP-Unlocks erzeugen strukturelles Risiko

Ferner gibt es bei XRP auch weiterhin strukturelle Risiken. Beim XRP-Ledger wurde die gesamte Tokenmenge zu Beginn vollständig erzeugt, ohne Mining und ohne stufenweisen Entstehungsprozess. Große Bestände wurden frühzeitig in sogenannte Escrow-Verträge eingebunden, aus denen monatlich bestimmte Einheiten freigegeben werden.

Wenn nun wieder 1 Milliarde XRP zu einem fixen Termin freikommen, entsteht ein Ereignis mit psychologischer Wirkung. Auch wenn nicht die gesamte Menge verkauft wird, bleibt es ein relevantes Thema für den Markt. Es entsteht regelmäßig die Frage, wie lange die Nachfrage das zusätzliche Angebot absorbieren kann. XRP muss in Zukunft aktiv Relevanz beweisen, damit die Unlocks nicht zu einem dauerhaften Deckel für die Bewertung werden.

Bitcoin Hyper Presale sammelt fast 26 Millionen Dollar

Während XRP durchaus Risiken besitzt, möchte das Projekt Bitcoin Hyper Bitcoin besser machen und mehr Nutzen schaffen. Das Projekt verbindet zwei Welten: die Sicherheit des Bitcoin-Mainnets mit einer zusätzlichen Schicht, die durch die Solana Virtual Machine betrieben wird.

Technisch entsteht eine Lösung, die Smart Contracts und sehr schnelle Transaktionen ermöglicht. Ein zentrales Element bietet eine Bridge, die natives Bitcoin in eine tokenisierte Form überführt und damit innerhalb der Layer-2-Struktur nutzbar macht. Der Token HYPER bildet die Basis des Ökosystems und dient für Gebühren, für Abstimmungen und als Staking-Asset.

