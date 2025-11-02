Bitcoin Analyse: Steht ein massiver Kursrückgang bevor?

Obwohl Bitcoin erst im Oktober ein neues Allzeithoch von 126.000 Dollar erreicht hat, wächst die Verunsicherung unter den Marktteilnehmern. Immer häufiger wird die Befürchtung laut, dass die Kryptowährung ihren Zenit überschritten hat und ein deutlicher Abschwung bevorsteht. Die Zollpolitik von Trump trägt zur Nervosität bei, da einzelne Tweets ausreichen können, um die globalen Finanzmärkte in Aufruhr zu versetzen.

Analysten sehen technische Warnsignale

Viele Trader orientieren sich an der technischen Analyse, indem sie nach bekannten Chartmustern suchen, die in der Vergangenheit zuverlässige Signale geliefert haben. Besonders populär ist derzeit die Theorie, dass Bitcoin vor einer Phase steht, die früheren Halving-Zyklen ähnelt - mit mehrjährigen Aufwärtsbewegungen, gefolgt von einem scharfen Einbruch, der über ein Jahr andauern kann.

In sozialen Medien wird zunehmend darauf hingewiesen, dass Bitcoin eine historische Trendzone erreicht hat, die in früheren Phasen massive Korrekturen auslöste. Einflussreiche Persönlichkeiten mit hoher Reichweite schüren die Erwartung eines bevorstehenden Crashs und raten von weiteren Käufen ab. Dabei werden die Prognosen immer pessimistischer, mit Kurszielen von bis zu 40.000 Dollar nach unten.

Fundamentaldaten deuten in andere Richtung

Wäre es wirklich möglich, zukünftige Kursverläufe allein anhand historischer Linien vorherzusagen, wären die meisten Anleger längst finanziell unabhängig. Die Realität zeigt jedoch, dass ein Großteil der Privatanleger langfristig Verluste macht - ein Hinweis darauf, dass sich Märkte oft entgegen der Massenerwartung entwickeln.

Der Fear & Greed Index steht aktuell im Bereich der Angst, was historisch betrachtet häufig Kaufgelegenheiten signalisiert. Crashs ereignen sich erfahrungsgemäß eher in Phasen der Euphorie, nicht wenn Panik herrscht. Parallel dazu liefert die geopolitische Lage zuletzt eher Rückenwind. Die Verständigung zwischen Trump und Xi, positive Entwicklungen bei Gold und Rohstoffen sowie die Erwartung weiterhin lockerer Geldpolitik könnten den Markt stützen und die typischen 4-Jahres-Zyklen durchbrechen.

