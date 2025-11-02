Krypto-Experte zeigt erfolgreiche Strategie: Aus 5.000 Dollar wurden 200.000 Dollar

Während viele Krypto-Anleger auf die lang ersehnte Altcoin Season warten, hat ein erfahrener Trader bereits bewiesen, dass auch ohne diese Phase außergewöhnliche Renditen möglich sind. Der Experte von Rundumbitcoin konnte sein Portfolio in den letzten zwei Jahren von 5.000 Dollar auf über 200.000 Dollar steigern und zeigt nun seine bewährte Strategie.

Langfristige Fokussierung auf Bitcoin und Ethereum als Basis

Der Krypto-Experte setzt in seinem Ansatz primär auf Bitcoin und Ethereum als langfristige Basis seines Portfolios. Diese beiden etablierten Kryptowährungen bilden das Fundament seiner Strategie, während er kleinere Altcoins nur temporär hält, wenn sich besonders vielversprechende Gelegenheiten ergeben.

Seine Vorhersage, dass institutionelle Investoren durch Bitcoin ETFs den Markt grundlegend verändern würden, hat sich als richtig erwiesen. Während ohne diese Entwicklung der Bitcoin-Kurs wahrscheinlich noch zwischen 40.000 und 60.000 Dollar stehen würde, investieren institutionelle Anleger ihr Kapital nicht in kleinere Altcoins um, wodurch die traditionelle explosive Altcoin-Phase ausbleibt.

Strategisches Trading mit extrem hoher Trefferquote

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der strategischen Auswahl der richtigen Zeitpunkte für Altcoin-Investments. Der Experte steigt nur dann in kleinere Kryptowährungen ein, wenn sich konkrete Katalysatoren wie Börsenlistings bei Binance oder Coinbase ankündigen, die die Wahrscheinlichkeit für Kurssteigerungen erheblich erhöhen.

Das wichtigste Element seiner Strategie ist jedoch die konsequente Gewinnmitnahme. Sobald er durch kurzfristige Nachrichten Renditen von 30 bis 100 Prozent innerhalb von ein bis zwei Tagen erzielt, schichtet er seine Positionen wieder in Bitcoin oder Ethereum um. Diese Disziplin verhindert, dass erzielte Gewinne durch Gier wieder verpuffen, wie es bei vielen Altcoins in den vergangenen Jahren der Fall war.

Bitcoin Hyper Presale als vielversprechende Investment-Gelegenheit

Mit Bitcoin Hyper ($HYPER) kommt derzeit ein Altcoin auf den Markt, der tatsächlich enormes Gewinnpotenzial für die nächsten Wochen verspricht. Das Projekt entwickelt ein Ökosystem, das darauf abzielt, das volle Potenzial von Bitcoin freizusetzen und dabei entscheidende Funktionen moderner Netzwerke zu integrieren.

Über eine Layer-2-Lösung, die auf der Solana Virtual Machine basiert, sollen Bitcoin-Transaktionen nicht nur schneller und günstiger werden, sondern auch DeFi-Funktionen wie Lending, Staking und Yield-Farming ermöglichen. Der $HYPER-Token befindet sich aktuell noch im Vorverkauf und hat bereits über 25 Millionen Dollar umgesetzt, was ihn zu einem der erfolgreichsten Krypto-Presales überhaupt macht. Der starke Vorverkauf deutet auf einen erfolgreichen Börsenstart hin, weshalb nach dem Launch schnell massive Kurssteigerungen möglich sind.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.