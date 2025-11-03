Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - November 3, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|ATCO LTD.
|November 5, 2025
|December 10, 2025
|S
|Argentum Silver Corp.
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|AGS
|Astron Connect Inc.
|November 21, 2025
|December 30, 2025
|AGS
|Avanti Gold Corp. *
|November 7, 2025
|December 16, 2025
|AS
|Avaron Mining Corp.
|November 18, 2025
|December 30, 2025
|AG
|Axo Copper Corp.
|November 10, 2025
|December 11, 2025
|AGS
|Badger Capital Corp.
|October 28, 2025
|November 28, 2025
|A
|Baru Gold Corp.
|November 17, 2025
|December 31, 2025
|AGS
|Beyond Lithium Inc.
|November 10, 2025
|December 18, 2025
|AS
|Capella Minerals Limited
|November 14, 2025
|December 31, 2025
|AGS
|Capitan Investment Ltd.
|November 18, 2025
|December 22, 2025
|AG
|Cassius Ventures Ltd
|November 20, 2025
|December 30, 2025
|AG
|Clearmind Medicine Inc.
|November 20, 2025
|December 29, 2025
|AGS
|Delivra Health Brands Inc.
|October 30, 2025
|December 17, 2025
|AG
|Direct Communication Solutions
|October 29, 2025
|December 8, 2025
|AGS
|EDGEWATER WIRELESS SYSTEMS INC
|October 31, 2025
|December 10, 2025
|AGS
|ESGold Corp.
|November 4, 2025
|December 11, 2025
|AG
|EV Minerals Corporation
|November 21, 2025
|December 22, 2025
|S
|Eco Oro Minerals Corp
|November 7, 2025
|December 18, 2025
|A
|Elixxer Ltd.
|November 20, 2025
|December 30, 2025
|AGS
|Eshbal Functional Food Inc.
|November 19, 2025
|December 29, 2025
|AS
|FUSE BATTERY METALS INC
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|AS
|Frontenac MIC
|October 29, 2025
|December 8, 2025
|S
|Fuerte Metals Corporation
|November 7, 2025
|December 17, 2025
|AS
|Grid Metals Corp.
|November 28, 2025
|January 8, 2025
|AS
|Hyper Bit Technologies Ltd.
|November 10, 2025
|December 16, 2025
|AGS
|IM Cannabis Corp.
|November 12, 2025
|December 29, 2025
|S
|IZOTROPIC CORPORATION
|November 20, 2025
|December 29, 2025
|A
|Intellistake Technologies Corp
|November 20, 2025
|December 30, 2025
|AGS
|International Lithium Corp.
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|AG
|Jackpot Digital Inc. *
|November 5, 2025
|December 18, 2025
|AGS
|Karus Mining Inc.
|October 30, 2025
|December 5, 2025
|AS
|Kiwetinohk Energy Corp.
|November 10, 2025
|December 16, 2025
|S
|Liberty Defense Holdings, Ltd.
|November 6, 2025
|December 12, 2025
|AG
|Maple Peak Investments Inc.
|October 23, 2025
|November 28, 2025
|AGS
|Mineral Hill Industries Ltd.
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|A
|Nanosphere Health Sciences Inc
|November 13, 2025
|December 23, 2025
|AG
|Network Media Group Inc. *
|October 23, 2025
|December 19, 2025
|AGS
|Northern Superior Resources Inc
|October 31, 2025
|December 10, 2025
|S
|PHARMATHER HOLDINGS LTD
|November 18, 2025
|December 23, 2025
|A
|Patriot Resources Corp.
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|AS
|Petrolympic Ltd.
|November 6, 2025
|December 11, 2025
|AS
|Polar Resources Corporation
|November 18, 2025
|December 23, 2025
|AG
|Prospect Ridge Resources Corp
|November 13, 2025
|December 23, 2025
|A
|REALBOTIX CORP. *
|October 20, 2025
|December 12, 2025
|AS
|Renegade Gold Inc.
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|A
|Renforth Resources Inc.
|October 30, 2025
|December 15, 2025
|A
|Reocito Capital Inc *
|October 20, 2025
|December 9, 2025
|AS
|Snipp Interactive Inc.
|November 21, 2025
|January 9, 2025
|AG
|Solis Minerals Ltd
|October 28, 2025
|December 4, 2025
|S
|TAJIRI RESOURCES CORP
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|A
|The Eelleet Network Corp.
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|A
|V TEN CAPITAL CORP
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|A
|Vecima Networks Inc *
|November 7, 2025
|December 16, 2025
|AG
|Venerable Ventures Ltd.
|November 10, 2025
|December 17, 2025
|AGS
|Visible Gold Mines Inc
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|AGS
|Windfall Geotek Inc. *
|November 13, 2025
|December 18, 2025
|AGS
|World Blockchain Corp.
|November 17, 2025
|December 22, 2025
|AG
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
For more information, please visit https://www.cds.ca/
To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/272563
SOURCE: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)
© 2025 Newsfile Corp.