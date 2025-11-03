DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 3. November

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global Oktober 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vj *** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bruegel-Konferenz *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 49,2 zuvor: 49,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 48,3 1. Veröff.: 48,3 zuvor: 48,2 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,6 1. Veröff.: 49,6 zuvor: 49,5 *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 50,0 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 49,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,6 1. Veröff.: 49,6 zuvor: 46,2 12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Technological University Dublin *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 52,2 zuvor: 52,0 *** 16:00 US/Bauausgaben September* *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 49,3 Punkte zuvor: 49,1 Punkte *** 18:00 US/San-Francisco-fed-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung des Forum Club of the Palm Beaches *** 20:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung der Brookings Institution 22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q - JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland ===

- * Veröffentlichung wegen Shutdown ungewiss

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2025 23:55 ET (04:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.