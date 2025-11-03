Anzeige
Montag, 03.11.2025
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
03.11.2025 06:27 Uhr
TAGESVORSCHAU/Montag, 3. November

DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 3. November 

=== 
*** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe RatingDog/S&P Global Oktober 
  07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1H 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vj 
*** 09:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Bruegel-Konferenz 
*** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Oktober 
     PROGNOSE:  49,2 
     zuvor:   49,0 
*** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE:  48,3 
     1. Veröff.: 48,3 
     zuvor:   48,2 
*** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE:  49,6 
     1. Veröff.: 49,6 
     zuvor:   49,5 
*** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE:  50,0 
     1. Veröff.: 50,0 
     zuvor:   49,8 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE:  49,6 
     1. Veröff.: 49,6 
     zuvor:   46,2 
  12:00 DE/Biontech SE, Ergebnis 3Q (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der Technological University Dublin 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober 
     PROGNOSE:  k.A. 
     1. Veröff.: 52,2 
     zuvor:   52,0 
*** 16:00 US/Bauausgaben September* 
*** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober 
     PROGNOSE: 49,3 Punkte 
     zuvor:   49,1 Punkte 
*** 18:00 US/San-Francisco-fed-Präsidentin Daly, Rede bei Veranstaltung des 
     Forum Club of the Palm Beaches 
*** 20:00 US/Fed-Gouverneurin Cook, Rede bei Veranstaltung der Brookings Institution 
  22:05 US/Adtran Inc, Ergebnis 3Q 
    - JP, RU/Börsenfeiertag Japan, Russland 
===

- * Veröffentlichung wegen Shutdown ungewiss

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 02, 2025 23:55 ET (04:55 GMT)

