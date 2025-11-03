Der DAX hat in der abgelaufenen Handelswoche einen Schwächeanfall erlitten. In der letzten Oktober-Woche büßte das größte deutsche Börsenbarometer über 280 Punkte ein und ging -1,2% tiefer mit 23.958 Punkten aus dem Handel. Die höchsten Verluste verzeichneten Symrise und Adidas, Deutsche Bank war bester DAX-Wert. Was können Anleger für die neue Woche erwarten? Zu Wochenbeginn tendierte der Markt nach anfänglichen Verlusten noch leicht höher, drehte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
