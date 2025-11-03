NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Wolfsburgern zeige sich ganz langsam Besserung, schrieb Philippe Houchois am Sonntag im Nachgang des Quartalsberichts. Er verwies dabei auf Fix- und Produktkosten. Audi und Porsche bewegten sich in Zeitlupe, 2026 dürfte aber eine Erholung einsetzen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



