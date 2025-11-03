The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.11.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2025
ISIN Name
DE000HEL0AU0 LB.HESS.THR.CARRARA11H/24
DE000NLB0RQ7 NORDLB GELDM.FRN 30/18
DE000HEL0AY2 LB.HESS.THR.CARRARA11I/24
FR0013331949 LA POSTE 18-UND. FLR
