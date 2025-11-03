© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Diese in den kommenden Tagen (KW45) anstehenden US-Quartalszahlen müssen Anlegerinnen und Anleger kennen: Herausforderungen, Erwartungen und die aktuell eingepreisten Kursreaktionen - alles auf einen Blick! Montag, 03. November: Palantir Auch mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Durchbruch von ChatGPT ist kein Ende des KI-Booms in Sicht. Während Nvidia mit seinem Kursanstieg den Hardware-Bereich dominiert, gilt Palantir als treibende Kraft im Anwendungs- und Software-Bereich. In den vergangenen 3 Jahren haben die Anteile so eine atemberaubende Performance von +2.200 Prozent erzielt. Neben den steigenden Geschäften profitierten Unternehmen und Aktie spätestens nach der Wiederwahl von Donald …