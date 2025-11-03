EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Heidelberg Materials AG / Aktienrückkaufprogramm

Heidelberg Materials AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



03.11.2025 / 07:57 CET/CEST

Im Zeitraum vom 27.Oktober 2025 bis einschließlich 31.Oktober 2025, wurden insgesamt 0 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben. Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft: Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 27.10.2025 - - - - 28.10.2025 - - - - 29.10.2025 - - - - 30.10.2025 - - - - 31.10.2025 - - - - Gesamt - - -





