Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 03
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|31/10/2025
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1062463152.86
|8.5754
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|31/10/2025
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|94300000.00
|1062463152.86
|11.2668
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|31/10/2025
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2241041047.48
|8.6234
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|31/10/2025
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|197800000.00
|2241041047.48
|11.3298
|USD
